ASSE – INFO BUT ! Des tensions dans le Chaudron autour de Loïs Diony

Transfert le plus cher de l'histoire de l'ASSE, Loïs Diony sera de retour ce soir à Geoffroy-Guichard, avec Angers. Mais selon nos informations, côté stéphanois, la présence de l'attaquant dans le groupe de Stéphane Moulin irrite beaucoup. Car si les dirigeants stéphanois avaient accepté de céder Diony gratuitement au SCO, cet été, à un an du terme de son contrat, ils avaient soumis une condition : que Diony ne soit pas aligné lors des deux rencontres face aux Verts.

Le SCO ne va pas respecter l'accord prévu sur le joueur

Contractuellement, ce genre de deal n'est pas autorisé en France. Aucune homologation n'a donc pu être faite auprès de la LFP. Mais un accord verbal avait été passé, entre la direction de l'ASSE et celle du SCO. Qui s'apprête donc à ne pas le respecter. Diony a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive cette saison avec Angers.