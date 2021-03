ASSE – INFO BUT ! : Puel fait grincer des dents à la formation

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que l'ASSE, 16e de L1, est dans une situation sportive et financière (35 M€ de déficit) compliquée, les formateurs de L'Etrat sont tous en fin de contrat, hormis bien sûr ceux qui possèdent un CDI au club... Selon nos informations, à l'initiative de Claude Puel, ceux-ci se sont vus proposer un nouveau bail de deux ans, aux mêmes conditions salariales.

Guillemet sur la touche et des critiques déguisées

Mais les relations entre Puel et certains formateurs ne seraient pas au beau fixe. Dernièrement, Puel, qui souhaiterait que Laurent Huard prenne la direction du centre de formation en lieu et place de Philippe Guillemet, proche de Roland Romeyer, comme l'est Gérard Fernandez, le responsable du recrutement des jeunes, a tenu des propos qui ont déplu à L'Etrat, en s'attribuant les mérites des progrès (relatifs) de joueurs comme Arnaud Nordin ou Charles Abi. Cela avait notamment été le cas après le but égalisateur d'Abi contre Reims (1-1) le mois dernier. Alors que l'attaquant avait marqué à bout portant, du gauche, Puel avait dit que l'ancien pensionnaire du centre de formation, auteur de 5 buts lors du parcours victorieux des U19 de Razik Nedder en Coupe Gambardella il y a deux ans (et de 4 buts en 43 matches chez les pros, depuis), n'aurait pas su faire preuve de la même efficacité, du même relâchement dans son geste, du même sang froid devant le but, quelques mois plus tôt, et que le travail payait. Ce qui a été perçu par certains comme une critique envers le travail réalisé pendant les années de formation du joueur, tout comme le fait que Puel cherche un entraîneur des attaquants pour le centre.