ASSE - INFO BUT ! : Dupraz déjà apprécié, réunion avec les supporters programmée

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

La tâche ne sera pas simple pour Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur de l'ASSE. L'homme qui a réussi, au cours du! passé, à maintenir Toulouse dans l'élite, devra également le faire avec les Verts, actuels bons derniers de Ligue 1 et en déficit de beaucoup de choses. Dupraz, qui est arrivé dans le Forez il y a deux jours, a en tous cas mis tous les ingrédients de son côté pour se faire accepter. Et même apprécié. Ses discours, ses attitudes avec les joueurs et son humilité ont ainsi gagné l'adhésion de tous. Une première victoire pour celui que beaucoup considèrent comme n'étant pas à la hauteur.

Par ailleurs, et sans doute bien conscient du poids des supporters à Sainté, Dupraz a demandé à vite pourvoir rencontrer les principaux groupes Ukltars du club, à savoir les Magic Fans et les Green Angels.

Une rencontre qui pourrait donc se faire dans lame prochaines heures et permettre à l'ASSE de partir unie pour l'opération maintien.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LES "ABRUTIS" VOUS RÉPONDENT ! 🗣

Romeyer a tort, ceux qui s'indignent du sort de l'ASSE ne sont pas tous des abrutis. Du changement et vite !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/N52hwr5J2g — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 14, 2021