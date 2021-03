ASSE – INFO BUT ! : Hamouma a planifié son retour

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur Twitch, Romain Hamouma a donné de ses nouvelles. « La rééducation suit son cours. J’ai repris la course et on va accélérer petit à petit jusqu’à revenir dans le groupe en étant à 100 %. J’espère que ce sera le plus rapidement possible», a expliqué l'attaquant.

Il vise Monaco

Hamouma s'était blessé contre Metz (1-0) le mois dernier, et selon nos informations il ne sera pasd opérationnel ,pour le déplacement à Angers ce samedi. En revanche, l'ancien caennais espère être de retour pour la venue de Monaco, le 21 mars. Ou au plus tard à Nîmes, la semaine suivante. « On lui laissera le temps de revenir à 100%. On ne prendra aucun risque », a prévenu Claude Puel.