ASSE – INFO BUT ! L'ASSE fortement endettée, Caiazzo et Romeyer jouent gros cette saison

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Avec la relégation en L2, le budget de l'ASSE est passé de 70 à 29 M€. Et si le club a passé avec succès l'examen de la DNCG, en juin, sa situation financière reste critique. Selon nos informations, l'endettement de l'ASSE est très important. C'est ce qui empêche le club de recruter en versant des indemnités de transfert, malgré ses ventes.

Des créances à rembourser

Pour faire face à ses problèmes financiers, liés à sa gestion mais aussi à Mediapro et au Covid, qui a fait baisser les recettes commerciales, la direction a souscrit deux prêts ces dernières années et elle a aussi demandé à ce qu'Arsenal et Leicester anticipent les versements des traites des transferts de William Saliba et Wesley Fofana. Les deux clubs anglais ont accepté le deal. Mais à présent, il faut racheter les créances, rembourser les opérateurs financiers, avec des intérêts à verser... Un endettement que le club pourrait ne plus être capable d'assumer, en l'état, s'il devait vivre une autre saison en L2 en 2023-24. Le temps presse donc pour le duo Caiazzo-Romeyer. Les deux actionnaires n'ont pas pu vendre au prix espéré et la descente en L2 n'a pas arrangé la situation, avec David Blitzer qui a tourné les talons et un dossier qui n'en finit plus de s'enliser...