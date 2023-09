ASSE - INFO BUT! : la vérité sur la virée nocturne des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

A Saint-Etienne, on parle plus de ça que du piètre début de saison des Verts, depuis que Peuple Vert en a fait l'écho... Trois joueurs de l'ASSE sont sortis jeudi dernier, alors que l'équipe jouait le lendemain en amical contre Sion. Les joueurs en question sont Gautier Larsonneur, Anthony Briançon et Mathieu Cafaro.

Une alcootest positif et un rappel à l'ordre

Tous les trois n'étaient pas convoqués pour le match en Suisse : Larsonneur était laissé au repos par Laurent Batlles alors que Briançon et Cafaro se remettent d'une blessure. Les trois joueurs, accompagnés de plusieurs copains stéphanois, sportifs eux aussi, sont simplement allés manger ensemble à la terrasse du 18-10, à La Talaudière. Un repas autour de quelques bières, sans plus, mais l'un des trois joueurs a eu la malchance de subir un contrôle d'alcoolémie en rentrant chez lui et il était positif... Ce qui a valu au trio un rappel à l'ordre de la direction du club.

Cafaro, Briançon et Larsonneur ont été aperçus dans une discothèque jeudi soir. Une sortie pas au goût de la Direction qui a convoqué les concernés aujourd’hui. #ASSEhttps://t.co/sJk59jiDrO — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) September 11, 2023

