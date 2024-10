ASSE INFO BUT! : les Verts ne sont pas seuls sur Wilfried Nancy

Le nom de Wilfried Nancy n'était pas très connu du grand public jusqu'à ce que Mohamed Toubache-Ter glisse l'information selon laquelle Kilmer Sports pense au technicien français pour remplacer Olivier Dall'Oglio. L'Alésien se retrouve à nouveau dans une situation inconfortable après deux défaites de rang, et en cas de mauvais résultats lors des deux prochains matches face à Strasbourg et Lyon, il pourrait être débarqué pendant la trêve internationale.

Mais ce timing ne se prête pas vraiment à ce que Wilfried Nancy le remplace. Car le Havrais (47 ans) est actuellement en course pour les Play Offs de la MLS avec son club de Columbus City, champion en titre, qui affronte les New York Red Bulls au premier tour. Et s'il envisage de revenir en Europe, hors de question pour lui d'abandonner Columbus tant que son équipe est qualifiée. Autre freins : la salaire de Nancy, qui percevrait près de 100 000 € mensuels aux Etats-Unis. Mais aussi le fait qu'il soit également dans le viseur de clubs anglais, qui ont eux aussi noté que le technicien français, devenu Franco-canadien, tourne à 1,95 point par match depuis son arrivée à Columbus...

Crafting a Story & Creating History ✍️



After setting Club records for points, wins, away wins, goals scored and more, Wilfried Nancy has been named a finalist for the Sigi Schmid MLS Coach of the Year award for the third consecutive year. pic.twitter.com/dxVbKp0AeG