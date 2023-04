ASSE - INFO BUT! Mercato : forcing des Verts pour Krasso !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

16 buts, 9 passes décisives : Jean-Philippe Krasso (25 ans) marche sur la L2 cette saison. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives lors de ses six mois à l'AC Ajaccio, qu'il avait aidé à monter en L1 au printemps dernier, l'ancien joueur d'Epinal se révèle pleinement. Et forcément, il en recueille les fruits, avec une cote qui ne cesse de grimper. L'été dernier déjà, plusieurs clubs étaient venus frapper à la porte, en particulier Ajaccio qui souhaitait le conserver. Mais l'ASSE était trop démunie en attaque pour le laisser partir. Comme le contrat du joueur expire en juin, elle avait tenté de le prolonger à la fin de l'été, en lui proposant une légère revalorisation salariale : 20 000 € au lieu de 17 000 €. Insuffisant, évidemment... Krasso aurait déjà des propositions de l'ordre de 1 M€ voire 1,5 M€ par saison. La deuxième proposition stéphanoise était intervenue fin novembre. Le club lui avait proposé 45 000 € mensuels, quelques jours avant la signature de Gaëtan Charbonnier pour 100 000 € mensuels. Pas sûr que le message ait plu à l'attaquant et à ses conseillers...

Les discussions ont repris

Depuis, le natif de Stuttgart a pourtant glissé plusieurs fois qu'une prolongation à l'ASSE restait envisageable. Il se plait bien à Saint-Etienne, sa famille aussi, il vient d'être papa, il a la CAN en Côte d'Ivoire qui se profile à l'horizon 2024. Mais pour qu'il privilégie la stabilité, il va falloir que les dirigeants fassent un vrai effort, cette fois... Selon nos informations, les discussions ont repris et l'ASSE est disposée à revoir sensiblement sa proposition du début de l'hiver à la hausse, même si aucun chiffre n'a pu filtrer pour l'instant. Les dirigeants semblent donc vouloir tenter leur chance à fond. Interrogé par Le Républicain Lorrain avant ASSE-Metz, le joueur, lui, s'est montré évasif sur son avenir. « Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur Saint-Étienne et je laisse mon avenir entre les mains des personnes qui doivent gérer ça. J’aimerais finir meilleur buteur et passeur. Après, on pourra penser à l’avenir. »