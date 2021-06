ASSE – INFO BUT ! Mercato : une nouvelle prolongation très surprenante serait actée

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Souvent blessé et resté en réserve en début de saison avant l'arrêt du championnat de N3, Edmilson Correia, le jeune attaquant originaire de Guinée-Bissau, n'est plus apparu avec l'équipe première de l'ASSE depuis février 2020 et son entrée en jeu lors d'une défaite à Montpellier (0-2). Le joueur, lancé par Claude Puel, s'était alors illustré en inscrivant un but en Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1).

Edmilson vers un nouveau bail

Et malgré sa saison blanche, le manager des Verts semble encore croire en lui. En effet, selon nos informations, l'attaquant (21 ans), qui s'était engagé jusqu'en juin 2022 début 2020, aurait prolongé son contrat récemment. En toute discrétion puisque le club n'a pas officialisé cette prolongation. Il chercherait à prêter Edmilson pour la saison à venir.