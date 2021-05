ASSE – INFO BUT ! : pas de vente programmée le 1er juillet, Soucasse remplacera Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Selon nos informations, Roland Romeyer, qui a indiqué qu'il y aurait du nouveau à l'ASSE le 1er juillet, ne voulait pas évoquer le dossier de la vente du club forézien et la possible arrivée de nouveaux repreneurs, alors que RMC révèle l'intérêt d'un fonds de pension d'Asie du Sud et une date limite d'achat dans le dossier fixée... au 30 juin.

La vente prendra beaucoup plus de temps

Le président du Directoire avait plutôt en tête son propre départ du club ou plutôt son passage de témoin à Jean-François Soucasse. Nommé directeur général des services en janvier, en remplacement de Xavier Thuilot, Soucasse (48 ans) devrait être nommé président délégué cet été et l'officialisation serait programmée au 1er juillet. « Mon départ ? Ça va arriver et c'est normal. Au 1er juillet, il y aura du nouveau », a expliqué Romeyer hier. Avant d'ajouter : « Après, je vous le dis tout de suite : je garderai des actions jusqu'à ma mort. Cela fait partie de mon ADN ».

Quant à la vente de l'ASSE, il y a selon nos sources très peu de chances qu'elle soit concrétisée dès la fin juin, et même dès la fin de l'été...