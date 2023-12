ASSE – INFO BUT ! Pourquoi Perrin pousse pour Bruno Irles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S’il est aujourd’hui délicat de dégager un favori dans la course à la succession de Laurent Batlles sur le banc de l’ASSE, on commence en revanche à y voir plus clair sur les courants de pensées qui agitent le club.

Alors qu’Olivier Dall’Oglio semble la piste la plus consensuelle par rapport à Stéphane Moulin ou Thierry Laurey, Loïc Perrin (directeur sportif de l’ASSE) pousserait de son côté pour le roannais Bruno Irles, actuellement consultant à Canal+.

Le seul moyen pour Perrin de faire rentrer Jérémy Clément ?

L’ancien défenseur des Verts souhaiterait même monter un attelage avec un ancien Vert qui n’est autre que… Jérémy Clément. Selon nos informations, Perrin – qui avait déjà tenté de faire revenir son ami dans le staff de Laurent Batlles l’été dernier – estime que l’ancien coach de Bourgoin-Jallieu, sans club depuis l’été dernier, aurait le profil idoine pour collaborer avec Bruno Irles.

Cette option sera-t-elle validée par les autres décideurs de l’ASSE ?

