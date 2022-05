ASSE – INFO BUT ! : Perrin veut aussi faire revenir Jérémy Clément !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Les grandes manoeuvres vont commencer à l'ASSE, qui va préparer sa mue pour la L2. La vente du club au milliardaire américain David Blitzer est envisagée mais que les discussions aboutissent ou non, les dirigeants doivent anticiper le recrutement et avant tout la composition du staff technique.

Son rôle reste à définir

Pascal Dupraz, qui a échoué dans sa mission et qui reste dans le silence depuis dimanche soir, ne sera pas conservé, et Laurent Batlles est la priorité du club pour lui succéder, celle de Loïc Perrin en particulier. Et selon nos informations, un autre retour est envisagé par l'ancien capitaine des Verts, devenu coordinateur sportif cette saison. Il s'agit de Jérémy Clément. Proche de Perrin, l'ancien n°6 est libre puisqu'il va quitter Bourgoin (N3). Son rôle reste à définir, mais le poste d'adjoint de Batlles pourrait lui être proposé, les deux anciens milieux ayant eux aussi gardé de bonnes relations.

Laurent HESS

