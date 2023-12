ASSE - INFO BUT! : Romeyer pousse pour Antonetti, mais...

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Hier soir, après avoir annoncé le départ de Laurent Batlles, Jean-François Soucasse, Directeur Général de l'ASSE, a expliqué que le groupe serait géré par Laurent Huard en attendant de nommer un nouveau coach. Comme révélé dans nos colonnes il y a quinze jours, Thierry Laurey est en pole.

Caiazzo fait barrage

Olivier Dall'Oglio fait figure de plan B et un autre profil plait à certains décideurs en la personne de Zoumana Camara. Roland Romeyer pense quant à lui toujours à Frédéric Antonetti, et ce n'est pas la première fois qu'il envisage son retour sur le banc. Mais celui-ci reste très improbable car le Corse écarte tout retour tant que Bernard Caiazzo, à l'origine de son départ il y a vingt ans, est encore là. Et Caiazzo ne voudrait pas entendre parler d'un retour de l'ancien bastiais. A partir de là...

Podcast Men's Up Life