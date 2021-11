ASSE - INFO BUT ! : tendance favorable à la vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si le processus d'analyse des offres par le cabinet KPMG n'arrive à échéance que le mardi 23 novembre prochain et que, d'ici là, la prudence reste forcément de mise, la tendance est bel et bien à ce que les actionnaires de l'ASSE Bernard Caïazzo et Roland Romeyer acceptent l'une des propositions ou, à minima, rentrent en négociations exclusives.

Les deux présidents ne s'accrocheront pas

Contrairement à ce qu'a affirmé SAR Ravichak Norodom dans son entretien à L'Equipe mardi soir, les deux présidents souhaitent bel et bien vendre le club et n'ont posé aucune restriction quant à leur éventuelle présence dans l'organigramme. Bernard Caïazzo, qui vit désormais à Dubaï et a lancé plusieurs sociétés sur place, n'a pas l'intention de s'accrocher à son poste aux instances. Roland Romeyer, qui a également pris du recul, ne réclame également rien de son côté.

Par ailleurs, nos sources au sein du club ont tenu à nous rappeler que le président délégué Jean-François Soucasse, en lien direct avec KMPG sur le dossier de la vente, avait la totale confiance des deux actionnaires dans cette mission. Si l'ancien défenseur des Verts n'avait pas épargné ni Claude Puel, ni les joueurs, ni les dirigeants dans les difficultés actuelles de l'ASSE, on a tenu à nous assurer qu'il n'y avait aucun problème par rapport aux propos tenus.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LE LAURÉAT ? 🤔

Jean-Michel Roussier semble être le favori dans la course au rachat de l'ASSE !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/lafh4ZKrDA — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 16, 2021