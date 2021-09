ASSE – INFO BUT ! : Une solution interne pour remplacer Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Opta l'a indiqué le week-end dernier : depuis le retour de la L1 à 20 clubs en 2002-2003, 11 des 16 équipes ayant débuté la saison sans remporté aucun de ses 8 premiers matches ont été reléguées en L2 en fin de saison. Pas vraiment bon signe pour l'ASSE, lanterne rouge de L1 avec 3 points au compteur.

Huard pourrait assurer l'intérim

Claude Puel, qui ne compte que 1,08 point par match à la tête de l’ASSE en L1, soit la plus mauvaise moyenne pour un entraîneur des Verts ayant dirigé au moins 50 matches du club dans l’élite, se retrouve aujourd'hui fragilisé. Et alors que son contrat se termine en juin, le manager général du club forézien pourrait être remercié en cas de nouvelle défaite ce week-end contre Lyon. Se pose dès lors la question de sa succession. Et selon nos informations, c'est vers Laurent Huard que les dirigeants stéphanois pourraient se tourner. Nommé directeur du centre de formation cet été en remplacement de Philippe Guillemet, l'ancien milieu de terrain est apprécié des joueurs et titulaire du DEPF.

Sablé a déjà donné...

L'ASSE étant susceptible d'être rachetée d'ici la fin de l'année, il pourrait assurer l'intérim avant que les nouveaux propriétaires ne nomment un nouveau coach. L'autre solution interne mène à Julien Sablé. Mais l'ancien capitaine stéphanois, actuel adjoint de Puel, était déjà monté au front il y a quatre ans après le départ d'Oscar Garcia, et l'expérience avait été douloureuse. Un vrai cadeau empoisonné de la part de Roland Romeyer, avant que Bernard Caiazzo n'aille chercher Jean-Louis Gasset. Huard, d'une grande discrétion depuis son retour dans le Forez il y a deux ans en qualité d'adjoint de Ghislain Printant, avait coaché l'ASSE l'espace d'un match la saison dernière : à Strasbourg (0-1), où les Verts, frappés par le Covid, avaient fait bonne figure malgré leur défaite.