ASSE - INFO BUT! : Romeyer et Caiazzo ont toujours des exigences élevées pour la vente

Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Roland Romeyer et Bernard Caiazzo vendront-ils enfin l'ASSE en fin de saison. Il sembleraient que ce soit bien leur volonté. A bientôt 78 ans, Romeyer, de retour aux affaires avec succès depuis cet hiver, voudrait profiter de sa retraite, alors que Caiazzo, exilé aux Emirats, est aujourd'hui très loin des Verts.

Ils souhaiteraient récupérer plus de 10 M€ chacun

Selon nos informations, les deux associés demandaient 20 M€ chacun pour le rachat de leurs parts il y a un plus plus d'un an, quand Olivier Markarian leur avait proposé la moitié et David Blitzer le quart, mais ils auraient revu leurs exigences à la baisse avec la descente en L2 et n'attendraient plus qu'entre 10 et 15 M€ chacun. Une somme tout de même importante, et susceptible de freiner encore une fois de potentiels repreneurs... Autres freins possibles : Roland Romeyer et Bernard Caiazzo sont liés par un pacte d'associés qui interdit à l'un de vendre ses parts sans l'accord de l'autre. Et il y a aussi les dettes du club et les parts d'Adao Carvalho gelées par l'AGRASC. Pas simple...