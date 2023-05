ASSE : Janot revient sur son statut de chouchou du Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Depuis trois ans et la mise à l'écart de Stéphane Ruffier suite à son conflit avec Claude Puel, c'est un véritable défilé pour le poste de gardien titulaire à l'AS Saint-Etienne. Jessy Moulin, Etienne Green, Paul Bernardoni, Matthieu Dreyer, Gautier Larsonneur... Ils sont plusieurs à s'être succédés dans les cages, l'ancien Valenciennois ayant, depuis janvier, apporté une stabilité qui a été de mise pendant quinze ans quand Jérémie Janot était le gardien du temple. Dans une interview à France Bleu, l'ancien chouchou du Chaudron a expliqué pourquoi il avait été si populaire parmi les supporters entre 1996 et 2012.

"Une personnalité qui collait aux valeurs du club"

"J'avais une relation assez fusionnelle avec les supporters. J'ai tendance à dire qu'à Saint-Étienne, si vous êtes performant dans le but, vous avez de grandes chances d'être le chouchou. Saint-Étienne c'est une terre de gardiens de but. Il y a souvent eu des bons gardiens de but à Saint-Étienne et il y a toujours eu une affinité particulière entre les supporters et le gardien de but, comme on peut le constater aujourd'hui avec Gautier Larsonneur. J'ai eu la chance d'être titulaire pendant à peu près dix ans et d'avoir à chaque fois le public derrière moi. Bien sûr, c'était aussi dû à des performances mais surtout, je pense, à une personnalité qui collait aux valeurs du club, aux valeurs que les supporters recherchent. Je pense que j'étais le prototype des valeurs à incarner pour être un joueur de l'AS Saint-Étienne."

