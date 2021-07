ASSE : Jean-Philippe Krasso mérite-t-il une seconde chance ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

OUI.

« Perso, je suis plutôt favorable à une seconde chance pour Krasso. Mais peut-on vraiment parler de « seconde chance » pour un joueur qui n'a participé qu'à 6 matches la saison passée, et même à six bouts de matches ? Peu avant d'être prêté au Mans, l'hiver dernier, l'ancien joueur d'Epinal n'avait pas démérité à Strasbourg où Claude Puel l'avait titularisé. Il avait bien bougé la défense alsacienne. Lors de la campagne de matches amicaux, l'été dernier, il avait fait bonne impression aussi, en inscrivant 3 buts, sans avoir de temps de jeu quand la L1 avait repris ses droits. Depuis, « Jipé » est allé se refaire une santé du côté du Mans. Il a claqué 5 buts et il vient de faire trembler les filets contre Le Puy et face à Bourg. Il semble donc en confiance. Alors pourquoi pas ? Il est sous contrat. Et devant, en pointe, maintenant qu'Hamouma est parti, à part Khazri et Abi, en attendant l'arrivée d'un super crack à zéro euro, on n'est pas loin du désert de Gobi... »

Laurent HESS

A VOIR EN COMPETITION OFFICIELLE.

« Même si je suis d'un naturel optimiste, j'affiche quand même un peu de méfiance sur la bonne forme de l'ancien Spinalien. L'été dernier déjà, Jean-Philippe Krasso avait été efficace lors de la préparation (3 buts) et il était aussi dans une dynamique positive avec son transfert à l'ASSE. Malgré tout, sitôt la compétition démarrée, Claude Puel n'avait pas jugé bon de l'aligner, étiolant sa confiance jusqu'à son prêt au Mans (National 1) où il lui a fallu quelques semaines pour refaire trembler les filets.

On le sait : les matchs amicaux de pré-saison ne veulent pas toujours dire grand-chose. On peut être le roi de la préparation, enchaîner les victoires et manquer son entame de championnat comme l'inverse. Pour Krasso, je me dis que les échéances du mois d'août seront capitales. Comme il sera difficile pour les Verts de recruter avant les soldes de fin de marché, « Jipé » aura sans doute sa chance sur les premiers matches. Sa saison se jouera sur son comportement face à Lorient, son club formateur, puis contre le RC Lens et le LOSC, deux oppositions autrement plus relevées.

Si, effectivement, il trouve une dynamique avec la compétition alors oui on pourra espérer un destin similaire à celui du nantais Randal Kolo Muani. En revanche, s'il glisse sur le banc directement et cède sa place Wahbi Khazri, Charles Abi ou au jeune Yanis Lhéry, le bénéfice de son prêt dans la Sarthe ne sera plus aussi flagrant... »

Alexandre CORBOZ

? Alerte BUTASSE ! ?

UN DILEMME À RÉGLER !

Qui de Moulin ou de Green sera le numéro 1 des Verts ?

Claude Puel va devoir trancher !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/Wnvvch5Eef — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 13, 2021