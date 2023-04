ASSE : Jean-Philippe Krasso perd la tête mais attrape un lot de consolation

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Surpris par le portier de Niort Mathieu Michel qui a attendu un genou à terre qu'il s'élance, Jean-Philippe Krasso a manqué son penalty lors d'ASSE – Niort (2-0). Toujours bloqué à 14 réalisations en Ligue 2, l'Ivoirien n'est plus le meilleur buteur du championnat.

En effet, à l'occasion de la victoire du FC Metz sur Laval (1-0), Georges Mikautadze a inscrit le seul et unique but du match. Son 15ème de la saison, qui lui permet de reprendre seul la tête du classement. Un classement qui s'est resserré avec la remontée en force de Morgan Guilavogui, auteur d'un triplé sur la pelouse du VAFC (5-4) et qui compte désormais 13 réalisations.

Mikautadze prend la pole... mais se détache au classement des passeurs

Maigre consolation pour « Jipé » : le Stéphanois a accentué son avance au classement des passeurs et compte désormais deux unités d'avance sur le Géorgien (9 passes décisives à 7) grâce à son offrande à Ibrahima Wadji sur l'ouverture du score.

Le match entre Krasso et Mikautadze sur ce mois d'avril ne fait d'ailleurs que commencer avec, en point d'orgue, l'affrontement direct entre les deux hommes à Geoffroy-Guichard le 22 avril prochain à 15 heures.