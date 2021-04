ASSE : Jessy Moulin blessé et endeuillé

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Jessy Moulin s'est blessé quelques jours avant le déplacement de l'ASSE à Nîmes ce dimanche, où le jeune Etienne Green a vécu un baptême du feu victorieux. Moulin devait passer des examens en début de semaine pour connaître la nature exacte de sa blessure.

Il a perdu son grand-père

Par ailleurs, le gardien des Verts a eu la douleur de perdre son grand-père, à qui il n'a pas pu dire adieu à cause d'une suspicion de Covid, qui l'avait contraint à déclarer forfait face à Monaco (0-4). A Jessy et sa famille, notre rédaction présente ses plus sincères condoléances.