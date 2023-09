ASSE : Jessy Moulin vole au secours de Batlles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Un an que Laurent Batlles est sur le banc de l'ASSE et ses résultats ne sont guère reluisants. 8e l'an dernier, l'ASSE pointe à la15e place de la L2 après cinq journées, avec seulement 5 points. Mais sur France Bleu, Jessy Moulin refuse de s'alarmer. "Je ne dirais pas que le début de saison est catastrophique, a confié le néo-retraité. On sait que Saint-Étienne, c'est un club qui est toujours un peu en reconstruction depuis la descente. On n'a malheureusement pas encore trop de stabilité même si on a bien cru en fin de saison dernière que c'était reparti, parce qu'il y a vraiment eu de belles choses. On a retrouvé une osmose entre les joueurs et Geoffroy-Guichard. Entre-temps, il y a eu une période estivale, un mercato, des joueurs qui sont partis. Là c'est reparti, l'effectif est au complet, il ne changera plus."

"J'espère vraiment qu'il trouvera la solution"

L'ancien portier se veut donc optimiste. Il croit notamment en son ancien coéquipier et coach, Laurent Batlles... "Laurent Batlles est quelqu'un qui a les capacités pour se renouveler, chercher et trouver des solutions. Je lui souhaite de réussir, parce que c'est quelqu'un qui a la gagne et qui a envie de stabiliser le club et de le faire remonter. Il aime le club, il y a joué, il connaît les valeurs et il a ces valeurs en lui. J'espère vraiment qu'il trouvera la solution. J'espère en tout cas que ce sera une saison ou le club retrouvera de la stabilité et qu'il saura trouver les armes pour faire peur aux adversaires." Un message fort, alors que Batlles est fragilisé par les résultats.

Jessy Moulin s'est confié sur le début de saison de l' #ASSE https://t.co/vBOon2fJ8j — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 5, 2023

