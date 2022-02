ASSE : joueurs, supporters, dirigeants... Dupraz a lancé son opération séduction !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Avec les joueurs

Pascal Dupraz est l'anti-thèse de Claude Puel dans son management. Alors que le Castrais était froid, distant, son successeur a tout de suite beaucoup communiqué avec l'ensemble de son groupe. Sa détermination et sa chaleur ont vite séduit le vestiaire. Dupraz ne manque pas une occasion de dire qu'il aime ses joueurs, il les a même admirés un soir de défaite contre Lens (1-2) et il a endossé la responsabilité du derby perdu à Lyon (0-1) et du fiasco à Bergerac (0-1). Sa proximité avec les joueurs plaît au vestiaire. « C'est comme un 2e papa », a notamment dit Ryad Boudebouz.

Avec son staff

A l'ASSE, Dupraz n'a emmené dans ses bagages qu'un seul membre du staff, le préparateur physique Baptiste Hamid. Il a retrouvé André Biancarelli, l'entraîneur des gardiens, qu'il avait connu à Toulouse et dont il a répété qu'il était « une sommité ». Dupraz a aussi loué le professionnalisme de l'ensemble du staff technique, notamment de Julien Sablé, mais également des préparateurs physiques et du staff médical. Questionné régulièrement sur son difficile héritage, il a toujours évoqué son respect pour Puel et son ancien adjoint Jacky Bonnevay, avec qui il avait été formé à Sochaux, sans jamais rejeter la pierre sur le duo.

Avec l'état major

Une ambiance plus détendue règne à L'Etrat depuis l'arrivée de Dupraz et la présence à ses côtés du trio formé par Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rusten. Dupraz a évoqué tout au long du Mercato l'implication de chacun. Il avait même intégré Jean-Luc Buisine et son « expertise » en matière de recrutement, à son arrivée au club... Le Savoyard a aussi associé plusieurs fois Bernard Caiazzo et Roland Romeyer aux victoires remportées par l'équipe, n'oubliant donc pas ses employeurs. Sans leur mettre aucune pression par rapport à son avenir, puisqu'il dit envisager de rentrer chez lui une fois la mission maintien réussie.

Avec les supporters et les employés du club

Dupraz ne rate pas une occasion de revendiquer son statut de supporter. Il l'avait déjà évoqué avant même son arrivée. Le Savoyard est un vrai amoureux des Verts, il tient cette ferveur de son père. Dès son arrivée, l'ancien coach de l'ETG a intégré les supporters à sa mission, rappelant leur importance. Il n'a pas oublié de souligner leur rôle après la victoire contre Montpellier (3-1), ni de souhaiter un bon anniversaire aux Green Angels pour leurs 30 ans. Dupraz a aussi eu à plusieurs reprises un mot pour les employés du club, notamment après la victoire à Clermont (2-1).

Avec les journalistes

On le savait avant son arrivée : Dupraz est un bon client pour les médias. Il le confirme dans le Forez. Le Savoyard semble apprécier les rendez-vous médiatiques, il y est en tout cas à l'aise et répond aux questions avec beaucoup d'aplomb et de personnalité. Beaucoup d'humour, aussi, parfois. Là où Puel s'agaçait des questions, Dupraz joue le jeu sans sourciller. Ce qui lui vaut de jouir d'une bonne cote vis à vis des journalistes locaux, même si celle-ci n'atteint pas celle d'un Christophe Galtier ou d'un Jean-Louis Gasset.

Aouchiche « excellent », Hamouma « extraordinaire »... Pascal Dupraz a confirmé lors de sa conférence de presse de vendredi dernier sa capacité à sortir la brosse à reluire. Du préparateur physique Thierry « Titi » Cotte à Samuel Rusten en passant par les joueurs, le Savoyard a été élogieux envers tout son monde. On aura notamment noté qu'Adil Aouchiche était « excellent en Super Sub » et Romain Hamouma « extraordinaire »... « Très satisfait de Maçon » Concernant Yvann Maçon, pourtant à la peine ces derniers temps, Dupraz a eu ces mots : « Sada Thioub a joué piston droit les derniers matches mais Yvann n'est pas laissé pour compte. Je suis très satisfait de ce qu'il fait depuis que je suis là. »