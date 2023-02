ASSE : Julien Sablé est parti de Saint-Etienne transformé

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La deuxième aventure de Julien Sablé à l'AS Saint-Etienne a pris fin l'été dernier, après l'arrivée de Laurent Batlles. Le nouvel entraîneur ne souhaitait pas collaborer avec l'ancien milieu, qui a donc mis le voiles, direction Nice, où il s'occupe désormais de la réserve. A BFM Côte d'Azur, il est revenu sur son expérience stéphanoise, assurant avoir quitté le Forez avec un bagage supplémentaire, dû à la dernière année compliquée.

"J'ai passé huit ans à Saint-Etienne dans différentes missions. J'ai connu du très bon, où on a été européens, et ça a été plus compliqué sur la dernière saison. Vous apprenez beaucoup dans la défaite. On apprend tous les jours mais plus facilement dans la défaite que dans la victoire. Ça m'a forgé une carapace et ça m'a permis de progresser aussi dans des contenus d'entraînement pour garder les gens impliqués, leur donner du positif dans une période compliquée."