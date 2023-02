ASSE : Khazri en prend pour son grade à Montpellier... comme à Sainté !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Après une dernière saison très décevante à l'ASSE, Wahbi Khazri connait des débuts difficiles à Montpellier. Le Tunisien, montré du doigt pour son rendement et son implication, a été défendu par l'insider Mohamed Toubache-Ter, hier. Mais ce dernier n'a pas convaincu tout le monde, loin s'en faut. Et il a notamment fait réagir des supporters de l'ASSE, comme Laurent Pinatel, qui a posté ça : « On a vu l'an passé ce qu'il a fait en tant que capitaine. Négocier une prime au maintien Faire ses cartons 3 semaines avant la fin de saison Poser ses c*** sur la table...euh non... dire qu'il va le faire ! ».

« Totalement cramé »

Un Tweet à charge, histoire de rappeler que l'aventure de Khazri à l'ASSE se sera particulièrement mal terminée, avec des prestations peu en rapport avec ses déclarations. Et une relégation en L2 à la clé. « Sa dernière saison chez nous à Sainté a été de trop et la malheureusement le MHSC a récupéré un Wahbi totalement cramé j'ai l'impression », a posté ASSE-Forever, plus soft. A l'instar du Talk Show stéphanois : « Grand talent, joueur magique, mais intermittent du spectacle. Il faut que tous les astres soient alignés pour qu'il excelle, dommage ! »