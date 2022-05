ASSE : Khazri et Dupraz, des fritures sur la ligne ?

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Dans la foulée du deuxième but de Reims, samedi dernier, celui de la victoire pour les Rémois, Wahbi Khazri s'est dirigé vers le banc stéphanois en courant. Le capitaine des Verts est allé voir Pascal Dupraz et il s'est adressé à lui en joignant le geste à la parole. Le Tunisien montrait les joueurs qui s'apprêtaient à entrer en jeu (Moukoudi, Sacko et Crivelli), la mine agacée.

Khazri semblait reprocher à son entraîneur d'avoir tardé à réagir et à apporter quelques changements alors que l'ASSE était copieusement dominée, incapable de ressortir le ballon, depuis le retour des vestiaires. Ce qui a débouché sur le but de Doumbia... Une scène qui intervient un mois après la sortie de Dupraz sur son capitaine après la défaite à Lorient (2-6), quand l'ancien toulousain avait regretté l'absence du joueur au Moustoir, sur blessure, en laissant entendre qu'il aurait pu mettre ses petits bobos de côté...

📆 Programme de la semaine de l’#ASSE avant le dernier match de la phase régulière de L1 :



🏃‍♂️ Lundi matin

🏃‍♂️ Mardi matin

🏃‍♂️ Mercredi matin

🏃‍♂️ Jeudi matin

🏃‍♂️ Vendredi après-midi + Conf’ 🎙

⚽️ Samedi (21h) : #FCNASSE pic.twitter.com/efpH3I90lO — Sainté Inside (@SainteInside) May 16, 2022

Laurent HESS

Rédacteur