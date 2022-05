Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après avoir rebasculé du mauvais côté de la ligne rouge après sa défaite face à Reims (1-2) combinée à la victoire du FC Metz sur Angers (1-0), l'ASSE n'a plus qu'un match pour arracher les barrages pour le maintien. En déplacement à Nantes, les Verts devront faire mieux que les Grenats en déplacement sur la pelouse du PSG.

En zone mixte après la défaite contre les Champenois, Wahbi Khazri s'est déjà mis en mode guerrier. Cette fois-ci, plus question de se « mettre des doigts dans le c... » mais toujours un language fleuri et imagé :

« Samedi il va falloir 20 mecs, 20 bonhommes, pour faire le maximum pour prendre les 3 points à Nantes, et espérer que Paris fasse le max contre Metz. Il va falloir maintenant poser ses couilles, excusez moi du terme mais on n'a plus le choix »

, a lâché le Tunisien, sur le départ du Forez mais qui entend laisser le club en Ligue 1 d'abord.

Khazri pousse les Verts Si l'ASSE est repassé 19e et relégable avant l'ultime journée de Ligue 1, Wahbi Khazri n'a pas renoncé à sauver les Verts de la relégation. Avec ses mots à lui, il appelle à la révolte contre le FC Nantes.

Alexandre Corboz

Rédacteur