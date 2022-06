ASSE : Khazri juge le mandat de Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors que l'AS Saint-Etienne a été relégué en Ligue 2 dimanche dernier après sa défaite aux tirs aux buts face à Auxerre (1-1, 5-4 tab) en barrage retour d'accession à la Ligue 1, Wahbi Khazri était l'invité ce mercredi de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport où il est revenu sur la saison des Verts et le mandat de Pascal Dupraz, arrivé le 14 décembre dernier sur le banc de l'ASSE.

"Dupraz a remis un peu l'équipe sur le droit chemin"

"Cette saison le projet qui a été mis en place n’avait pas le niveau pour la Ligue 1. Il y a des jeunes joueurs qui ont été lancés et qui ont fait le maximum, il n’y a aucun joueur dans ce groupe qui a triché, tout le monde s'est donné à 200%, mais ce qui fait la différence en Ligue 1, c’est les joueurs de talents qui vont la différence, des joueurs de haut niveau. Malheureusement, je pense qu’on avait un groupe trop jeune et c’était compliqué d’exister en Ligue 1. En ayant 12 points à la trêve, c’est encore plus compliqué donc on partait de très loin, Pascal Dupraz est arrivé, il a fait son maximum, il a remis un peu l’équipe sur le droit chemin, on a réussi à faire barragiste, mais ça n’a pas suffi."

Fabien Chorlet

Rédacteur