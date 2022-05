ASSE : Khazri sait comment ne pas passer pour un débile face à Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est miraculeux mais l'AS Saint-Etienne disputera bien les barrages L1/L2 jeudi et samedi face à Auxerre. Au fond du trou une semaine plus tôt après leur revers à domicile contre Reims (1-2), les Verts ont réussi à prendre un point à Nantes (1-1) grâce à un but de Romain Hamouma à onze minutes du coup de sifflet final. Ils ont désormais deux matches pour sauver leur place dans l'élite.

Avant cette double confrontation, Wahbi Khazri réfute l'étiquette de favori. Au site En Vert et Contre Tous, l'attaquant tunisien a expliqué : "Ce dimanche, on commencera à penser à Auxerre. On est favori parce qu’on est la Ligue 1, mais on l’est que si on le montre sur le terrain. Si je vous dis aujourd'hui qu'on est favoris et qu’on se fait balader jeudi et samedi, vous me direz que je suis un débile. Donc il faudra mettre en place ce qu'on veut et faire le travail".

Pour résumer Barragiste in extremis face à l'AJ Auxerre, l'ASSE de Wahbi Khazri refuse d'endosser le costume de favori dans cette double confrontation au motif qu'elle joue en L1. Car il y a eu trop de désillusion cette saison, notamment lors des dernières journées.

Raphaël Nouet

Rédacteur