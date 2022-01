ASSE : Khazri se relance avec la Tunisie et jouera un match décisif jeudi !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Les Aigles de Carthage se sont imposés 4-0 et l'attaquant de Saint-Etienne a marqué deux buts et signé une passe décisive. Ses 23e et 24e réalisations en 67 capes avec la Tunisie.

La Tunisie jouera sa qualification face à la Gambie jeudi prochain au stade de Limbé.