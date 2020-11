ASSE : Khazri victime d’une galère digne de Bouanga avec la Tunisie !

Les déplacements des Verts pendant la trêve internationale ne sont décidément pas de tout repos. En début de semaine, la sélection gabonaise amenée par Denis Bouanga a ainsi été bloquée toute une nuit à l'aéroport de Banjul alors qu’elle devait affronter la Gambie ! Au final, PEA et ses troupes ont perdu malgré une passe décisive de l’attaquant de l’ASSE (1-2).

Du côté de la Tanzanie, ce n’est pas vraiment mieux. Avant le match contre la Tunisie à Dar es Salam ce mardi (1-1), on a ainsi appris que l’électricité ne fonctionnait pas dans le vestiaire des Aigles de Carthage. Et uniquement dans le vestiaire des Aigles de Carthage, où était présent un certain Wahbi Khazri.

« Pas d'électricité dans le vestiaire de la Tunisie »

« Pas d'électricité dans le vestiaire de la Tunisie au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salam, où les Aigles de Carthage doivent affronter la Tanzanie à 20h. Les commissaires de la CAF sont venus constater cette "panne" », a constaté le journaliste Patrick Juillard à Foot365. Encore titulaire, Khazri (29 ans) n'a pas réussi à convertir ses deux occasions franches mais a hérité d'un avertissement avant de laisser sa place à la 78e minute du match.