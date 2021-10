ASSE : Kolo fait une promesse avant le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

But : Timothée, quel sentiment prédomine après ce derby ?

Timothée KOLODZIEJCZAK : On est satisfaits d'avoir arraché le nul. On peut regretter de ne pas l'avoir emporté parce qu'on a eu pas mal d'occasions, mais il faut être lucide : les Lyonnais en ont eu pas mal eux aussi. C'était ouvert. Mais pour nous, c'est encourageant.

Ce peut être un derby fondateur ?

Oui. A condition que l'on réédite ce match. C'est ce qu'il faudra pour sortir de la zone rouge. Mais c'est encourageant. On a joué avec le cœur, on a fait preuve de solidarité. Tout le monde nous voyait perdre mais on a su relever la tête. Maintenant, ce n'est qu'un match. Il ne faudra pas s'arrêter là dessus. On a un match important à Strasbourg après la trêve. Il faudra bien le négocier. C'est important de vite gagner un match. Ça nous ferait le plus grand bien.



« Le public était mécontent après la défaite contre Nice. C'était normal. Mais là, on a fait honneur au maillot »

Le coach était sur la sellette...

Je ne sais pas. Mais on a vu qu'on ne trichait pas. On est derrière le coach quoi qu'il arrive, on est professionnels. On voulait faire un gros match pour nous, pour le public. Après, le reste, on n'y pense pas.



Vous avez pris du plaisir ?

Oui, beaucoup. Tout n'était pas parfait mais on est allés de l'avant. On a eu moins de déchets que lors des derniers matches. On a péché dans la finition mais il y a eu des occasions, on a été plus solides derrière. C'est positif. C'est de bon augure. On est revenus au score. On n'a pas baissé la tête.



C'est un match qui peut booster votre confiance ?

Oui. Ça donne de la force. Le public était mécontent après la défaite contre Nice. C'était normal. Mais là, on a fait honneur au maillot. Si on joue les 29 derniers matches comme celui-là, si on gagne en réalité, on va remonter au classement. On va prendre ce point. C'est un bon point.