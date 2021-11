ASSE : KPMG a hérité d'un autre dossier brûlant en plus de celui des Verts

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Si KPMG est un acteur central de la vente ASSE et étudie jusqu'au 23 novembre prochain le sérieux et la fiabilité des offres tombées pour le club ligérien, le cabinet de conseil planche aussi sur un autre dossier sensible beaucoup plus gros que les Verts.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, le groupe anglo-néerlandais a aussi été mandaté par les ligues européennes sur une étude sur la portée d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Un projet porté par Arsène Wenger et le président de la FIFA Gianni Infantino qui rencontre l'hostilité des Fédérations européennes et sud-américaines.

Les résultats de l'étude de KPMG sont actuellement en cours de finalisation et ce serait « un véritable désastre pour les compétitions de clubs » avec « entre 5 et 8,5 milliards d'euros de pertes par saison ».