ASSE : Krasso a déjà pris une petite revanche sur Mikautadze

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si Georges Mikautadze (FC Metz) a conforté son statut de meilleur buteur de Ligue 2 en collant un doublé à l'ASSE samedi à Geoffroy-Guichard (victoire 3-1 des Grenats), Jean-Philippe Krasso n'a pas tout perdu ce week-end.

Krasso creuse l'écart chez les passeurs

En effet, bien que l'Ivoirien a désormais trois buts de retard sur Mikautadze (16 buts contre 19), « Jipé » s'est rattrapé dans un autre classement : celui des meilleurs passeurs. Contre Metz, Jean-Philippe Krasso a délivré sa 9ème passe décisive de la saison pour l'inévitable Niels Nkounkou, reprenant deux passes d'avance sur … Georges Mikautadze (7 passes).

Au classement cumulé, le match n'est pas encore joué même si l'attaquant lyonnais des Grenats est impliqué dans un but de plus que le meilleur joueur des Verts (26 contre 25). Il reste encore six journées à Jean-Philippe Krasso pour faire retourner la vapeur...

Pour résumer Passeur pour Niels Nkounkou lors d'ASSE - FC Metz (1-3), Jean-Philippe Krasso a repris ses distances sur Georges Mikautadze dans ce classement... De quoi mieux digérer la gifle reçue au classement des buteurs et sur la rencontre ?

Alexandre Corboz

Rédacteur