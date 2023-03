ASSE : Krasso a déniché un petit trésor en Ligue 2

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Auteur du but égalisateur des Verts lors du match nul entre Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne (1-1), Jean-Philippe Krasso a inscrit son sixième pénalty depuis le début de la saison. Après la rencontre, l'attaquant ivoirien a évoqué pour Le Progrès sa maîtrise dans l'exercice des pénaltys.

Krasso explique sa maîtrise des pénaltys

"J'applique cette technique depuis une bonne dizaine d’années. Je me suis entraîné au début pour bien l’assimiler et maintenant, je la maîtrise. Au fur et à mesure, les gardiens voient les vidéos donc c’est de plus en plus compliqué. Ils sont au courant que j’attends qu’ils me donnent la solution. Certains donnent plus de mobilité, d’autres attendent plus mais l’essentiel c’est que ça finisse dedans. J’avais vu un joueur de Ligue 2 de l’époque qui avait cette technique, j’avais aimé et essayé. J’étais en jeunes, il n’y avait pas de vidéo. Les gardiens et les analystes font leur boulot, c’est à moi de bosser encore plus pour pallier cette éventualité."

Fabien Chorlet

Rédacteur