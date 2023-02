ASSE : Krasso a deux objectifs personnels pour la fin de saison

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Avec ses 10 buts, Jean-Philippe Krasso est le troisième meilleur canonnier de Ligue 2, derrière le Messin Georges Mikautadze et le Bordelais Josh Maja (11 chacun). Et ce alors qu'il n'a plus marqué dans le jeu depuis le 30 août et le carton sur Bastia (5-0), au cours duquel il avait frappé quatre fois. Depuis, il n'a marqué que sur pénalty, face à Sochaux (à Bonal et dans le Chaudron) et Annecy. Hier en conférence de presse, l'attaquant ivoirien a été interrogé sur la fin de cette disette dans le jeu ainsi que sur le titre de meilleur buteur de L2 qu'il pourrait viser.

"Ce but dans le jeu, je ne faisais pas un focus là-dessus, je n’étais pas obnubilé par ça. Ça fait du bien de marquer, bien entendu. Je reste concentré sur l’objectif collectif, c’est super car on a obtenu la victoire. Je ne me suis pas fixé d’objectifs sur les buts et les passes décisives mais après vu que je suis dans les deux classements, il faut essayer de viser le plus haut possible. Essayer de terminer meilleur buteur et meilleur passeur ? Pourquoi pas. Ce sera d’abord le collectif comme je l’ai expliqué auparavant, mais oui maintenant que je suis là, pourquoi pas !"