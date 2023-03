ASSE : Krasso confronté à une double menace pour la fin de saison

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Avant de régler la question de son avenir et de peut-être s'envoler vers un club plus huppé, Jean-Philippe Krasso (25 ans) a mille objectifs en tête. Parmi ceux-ci : confirmer son statut de meilleur joueur de Ligue 2 en allant chercher à la fois le titre de meilleur buteur mais également de meilleur passeur du championnat.

Mikautadze, menace sérieuse

Aujourd'hui, l'Ivoirien est en tête des deux classements... Mais un autre joueur, plus en forme que lui en 2023 (7 buts contre 6 réalisations) lui conteste ce statut. En effet, le géorgien de Metz Georges Mikautadze affiche lui aussi 14 buts en Ligue 2 (co-meilleur buteur) et a délivré sa sixième passe décisive lors de la 28ème journée, revenant à une longueur des 8 offrandes de Krasso.

Pas de 9ème passe pour Krasso selon la LFP

Dans ce mano-à-mano, Jean-Philippe Krasso n'a pas franchement été aidé par les décisions de la LFP puisque l'instance a choisi d'attribuer le but du 2-1 face au Havre à Kader Bamba... Et donc la passe décisive à Niels Nkounkou. Sur cette action, certains estiment que le ballon du piston gauche était rentré et que la passe décisive aurait dû être attribué à l'ancien Ajaccien.