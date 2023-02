ASSE : Krasso et Batlles ont identifié le problème majeur des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'ASSE a concédé sa 10e défaite de la saison, mardi soir à Bastia. Et selon Jean-Philippe Krasso, elle le doit avant tout à un problème d'engagement.. « On n’a pas su répondre au défi physique des Bastiais, pouvait regretter l'attaquant bien éteint en Corse. Il aurait fallu faire plus. Bastia nous a mangé dans l’agressivité. C’est là que le match s’est joué, on n’a pas eu de répondant. » Un constat lucide, implacable, et une faillite collective de plus pour les Verts, scotchés à leur 19e place après ce revers à Furiani, au grand dam d'un Laurent Batlles passablement agacé sur son banc.

Des Verts bien trop tendres

Un Batlles qui a abondé dans le même sens que Krasso... « Je ne pense pas que ça a été un non match mais on est tombés contre une équipe qui a mis énormément d’intensité, qui a été forte dans les duels. On n'a pas été à la hauteur dans ce domaine donc on a subi. Il faut prendre conscience que les matchs avancent et qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour sortir de cette zone-là. » Il serait grand temps, effectivement...