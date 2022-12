ASSE : Krasso évoque son duo avec Charbonnier

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Hier, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, avait fait le choix d'aligner Gaëtan Charbonnier à la pointe de son attaque et de laisser Jean-Philippe Krasso sur le banc. L'Ivoirien en est sorti à l'heure de jeu pour tenter d'égaliser face à des Caennais qui menaient 1-0. Et c'est ce qu'il s'est produit. Dans les arrêts de jeu, le buteur arrivé d'Auxerre est parvenu à tromper le portier normand, arrachant un point précieux pour les Verts.

Après la partie, Krasso s'est exprimé au micro d'Evect sur son association avec Charbonnier : "J’aime bien jouer avec toutes sortes de joueurs, je connaissais déjà Charbo’ avant qu’il arrive ici, je connais un peu son jeu. À force de s’entrainer ensemble, il y a une affinité. Je pense qu’on peut faire une bonne association, même si je ne sais pas comment le coach va gérer les compositions d’équipe. Wadji, Charbonnier, peu importe, je serai dans le rôle qu’on me demande. Si je dois plus décrocher ou si je dois plus jouer dans la profondeur, je m’adapterai. Ça fait une solution en plus pour l’équipe devant, jouer ensemble est une possibilité. On connait les qualités de Charbo’, c’est un grand attaquant, on le sait très bien. C’est super de l’avoir avec nous, il va nous aider".