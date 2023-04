ASSE : Krasso justifie le coup de mou des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Depuis qu'elle a pointé le bout de son nez dans la première partie du classement de Ligue 2, suite à sa victoire sur la pelouse du Paris FC (4-2) il y a deux semaines, l'AS Saint-Etienne n'a plus gagné. Une défaite à domicile contre Metz (1-3) a été suivie par un nul à Rodez (1-1) hier, qui laisse les Verts à la 11e place. Mais ce coup de mou est logique, selon le capitaine stéphanois, Jean-Philippe Krasso, qui en a donné la cause au site En Vert et Contre Tous.

""On a beaucoup donné en ce début d'année"

"On a beaucoup donné en ce début d'année, on donne encore beaucoup. On est dans le sprint final pour la fin de saison, il faut assurer le maintien. Le terrain était épuisant. Il n'y a pas de baisse de régime, on le voit dans les statistiques après les matches, elles n'ont pas baissé. On ne rentre pas sur le terrain pour perdre un match, pour notre amour-propre c'est important de faire un bon match, pour nos proches également et pour tout le club."

Le calendrier complet de l'ASSE pour la fin de saison

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Avec un point pris en deux matches, l'ASSE marque le pas après un début d'année de folie et dix parties sans défaite lui ayant permis de sortir de la zone rouge. Pour Jean-Philippe Krasso, il est donc logique que son équipe connaisse une forme de décompression.

Raphaël Nouet

Rédacteur