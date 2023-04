ASSE : Krasso s’est raté, il lui rit au nez !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Georges Mikautadze occupe désormais seul la tête du classement des buteurs de Ligue 2 après sa 15e réalisation de la saison inscrite contre Laval ce week-end. Grand rival du goleador du FC Metz, Jean-Philippe Krasso a, lui, raté son penalty contre Niort (2-0) et a provoqué chez lui un début d’hilarité qu’il a bien du mal à dissimuler.

« Contre Laval, j'ai marqué sur un geste pas facile mais je veux toujours plus, je ne me contente pas d'un joli but et je continue à travailler pour continuer à marquer. Je souhaite terminer meilleur buteur du championnat. Jean-Phillipe Krasso a raté un penalty, c'est une bonne nouvelle pour moi, bien sûr ! Maintenant je regarde devant et j'essaye d'être décisif à tous les matches pour continuer à regarder devant, pas derrière », s’est réjoui Mikautadze dans Le Républicain Lorrain.

À Krasso de revenir sur ses pas et de transformer ce sourire narquois en petite grimace dès le prochain déplacement des Verts, samedi à Paris, lors de la 30e journée de Ligue 2.