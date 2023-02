ASSE : Krasso se fixe deux objectifs pour la fin de saison

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dans l'interview qu'il a accordé au Télégramme, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Jean-Philippe Krasso, n'a pas évoqué que son avenir. Il s'est également exprimé sur ses objectifs pour la fin de la saison.

Les deux objectifs de Krasso pour la fin de saison

"Maintenir le club, c’est clair ! Et une fois qu’on sera maintenu, j’espère être bien placé dans le classement des buteurs et des passeurs. Si possible finir meilleur buteur ou meilleur passeur, ou les deux si on me donne la possibilité. Mais, le collectif dans un premier temps et ensuite on verra bien", a confié l'attaquant ivoirien, qui compte donc finir la saison en fanfares.

⚽ L’attaquant, passé par le centre de formation du FC Lorient, revient sur son parcours atypique qui l’a vu retourner dans le monde amateur avant de signer professionnel ⤵️https://t.co/4rSd84TVxW — Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) February 21, 2023

