ASSE - Mercato : Krasso ouvre deux portes pour son avenir

En fin de contrat en juin prochain avec l'ASSE, Jean-Philippe Krasso, qui a décidé de rester dans le Forez cet hiver malgré de nombreuses sollicitations, ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Prolongera-t-il avec les Verts ou ira-t-il voir ailleurs ? Telle est la question !

"Je n'exclus pas une prolongation ni un départ"

Dans une interview accordée au Télégramme, l'attaquant ivoirien, devenu international au cours de la saison, a évoqué son avenir, maintenant le flou à ce sujet. "J’ai décidé de rester cet hiver malgré plusieurs sollicitations parce que je me sens bien à Saint-Étienne. Mon fils vient de naître, il a deux mois, bientôt trois. Je voulais éviter de le bouger déjà. Et on avait commencé le championnat, on était en bas du classement. Il faut finir le travail, qu’on arrive à maintenir le club. On fera les comptes après. On a mis le club dans la difficulté, c’est à nous de le relever. Je suis en fin de contrat en juin. Une prolongation à Saint-Étienne ? Pour l’instant, je ne réfléchis pas là-dessus. Je suis concentré sur le maintien. Je n’exclus pas une prolongation ni un départ. Mais ce n’est pas quelque chose que j’ai dans la tête actuellement."

⚽ L’attaquant, passé par le centre de formation du FC Lorient, revient sur son parcours atypique qui l’a vu retourner dans le monde amateur avant de signer professionnel ⤵️https://t.co/4rSd84TVxW — Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) February 21, 2023

Pour résumer Dans une interview accordée au Télégramme, Jean-Philippe Krasso, en fin de contrat en juin prochain avec l'ASSE, a évoqué son avenir, ouvrant la porte à une prolongation chez les Verts mais aussi un départ.

