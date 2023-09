ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "En 4-3-3, c'est quand même mieux"

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Et de deux victoires de rang pour l'ASSE... Après Caen (2-1), les Verts sont allés l'emporter au Moustoir face à Concarneau (1-0). Un but de Sissoko, le 5e de la saison pour l'ancien Sochalien, a suffi à leur bonheur. La rencontre n'a pas atteint des sommets, loin de là, et c'est sur l'une des rares actions construites que les hommes de Batlles ont fait la différence. Mais l'essentiel est là : les trois points, et une petite remontée au classement.

Tardieu stabilise, Bouchouari accélère, Sissoko entre et marque, et Batlles respire mieux

Englués dans les dernières places il y a encore quinze jours, les Verts ont rejoint la première partie du tableau. Menacé avant la trêve internationale, Batlles a retrouvé un peu de crédit. Son changement de système porte ses fruits avec deux victoires en deux matches depuis qu'il a troqué son 3-5-2 par un 4-3-3 bien plus hermétique. Pour le spectacle, la qualité de jeu, on repassera. Mais l'ASSE est plus solide et c'est déjà ça. A part un gros arrêt sur une frappe de Ba en première mi-temps, Larsonneur a passé une soirée tranquille à Lorient. Devant lui, le bloc est resté compact, discipliné, avec des joueurs qui ne sont plus perdus sur le terrain. Si Charbonnier a encore été à la peine, les satisfactions sont venues de Sissoko, à nouveau décisif, comme à Caen, et de Bouchouari, joueur le plus talentueux sur le terrain, et de loin. Dans un rôle-clé; en "regista", Tardieu, lui aussi impliqué sur le but, a montré ce qu'il allait pouvoir apporter même s'il manque encore de rythme et d'automatismes. Cafaro et Diarra ont essayé d'animer leurs couloirs. Rien de bien croustillant, ce n'était pas du haut niveau par rapport au match de rugby qui a suivi entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, mais la confiance semble revenir à "Sainté" et on va attendre la suite, avec notamment le retour de Wadji. En se disant que dans cette L2 dominée par Laval, les Verts, même s'ils ne sont ni bons ni beaux pour l'instant, ont peut-être quelque chose à faire cette saison.

