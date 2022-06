ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts devraient garder Enzo Crivelli »

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

« La venue d'un n°9 était LA priorité du Mercato de l'ASSE en janvier dernier. Et après avoir longtemps attendu Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), c'est vers Enzo Crivelli que s'étaient tournés les Verts. Un Crivelli qui a malheureusement enchaîné les blessures à son arrivée. Au final, l'ancien bastiais n'aura pas inscrit le moindre but et il n'aura débuté qu'un match, à Auxerre (1-1). Mais son entrée en jeu lors du barrage retour contre l'AJA (1-1, 4-5 tab) est venue rappeler pourquoi Pascal Dupraz avait tenu à l'enrôler. L'attaquant, entré en jeu à la place d'un Wahbi Khazri éteint, a en effet bougé la défense auxerroise dès son entrée, bataillant sur tous les ballons. Comme sur celui qui a permis à Mahdi Camara d'égaliser.

En L2, il ferait beaucoup de bien

Personnellement, cette entrée en jeu m'a vraiment plu. J'ai adoré la détermination de Crivelli, qui tranchait vraiment avec celle de Khazri. L'attaquant transpirait l'envie. Il est allé au charbon, il a tout donné. J'ai vu aussi l'émotion qui était la sienne lorsqu'il a regardé et écouté le kop nord chanter, avant la prolongation. Tout cela m'a donné beaucoup de regrets. Je pense que l'issue de la saison aurait pu être différente si Crivelli avait été opérationnelle. Et mon intime conviction, c'est qu'il serait judicieux de le garder, qu'il peut rendre de précieux services pour aider l'ASSE à remonter.

Les Verts ont besoin de guerriers, et ce sera encore plus vrai en L2 où il va falloir batailler, chaque week-end. Crivelli a les épaules pour porter l'attaque verte, pour entraîner l'équipe avec lui, grâce à sa débauche d'énergie. Il peut être un leader. Comme l'ancien bordelais était en échec à Basaksehir où il ne lui reste plus qu'un an de contrat, l'ASSE a peut-être une chance de s'attacher ses services. Même en L2, le challenge peut l'intéresser, je pense. Si c'est le cas, pas de doute pour moi : il faut foncer. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LA GALAXIE BLITZER 🪐🌌

Qui est l'homme d'affaires américain candidat au rachat de l'ASSE ?🔍

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/fFqa4eCltS — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 7, 2022

La chronique ASSE de Laurent Hess Si l'ASSE doit conserver un des joueurs prêtés pour évoluer en Ligue 2, Enzo Crivelli a, selon nous, le profil idoine pour le poste. Dans un championnat plus rugueux, son style combatif doit être une arme pour la remontée.

Laurent HESS

Rédacteur