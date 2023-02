ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts en avaient besoin, surtout Batlles ! »

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Laurent Batlles était sur un siège éjectable avant la réception d'Annecy, hier. Son poste était à nouveau menacé après deux défaites face à Sochaux (2-3) et Bastia (0-2). Deux matches qui avaient agacé en interne. Alors que les membres du conseil de surveillance ont programmé une réunion ce lundi, l'ancien troyen n'aurait sans doute pas survécu à une nouvelle contre-performance. Mais après son non match à Bastia, l'ASSE s'est remise dans le sens de la marche en allant chercher un précieux succès face à Annecy, qui restait sur une grosse série. Les Haut-Savoyards ont tiré les premiers grâce à Pajot, qui n'a pas fêté son but, et ils sont revenus à 2-2 grâce à Bosetti, beaucoup plus chambreur. Mais les Verts ont marqué trois fois grâce à Wadji, Krasso et Cafaro, pour le plus grand bonheur d'un Chaudron qui les a encore poussés du début à la fin, contre vents et marées, et avec qui ils ont communié pendant de longues minutes au coup de sifflet final.

Après Charbonnier contre Caen, Cafaro a sans doute sauvé Batlles

Cette victoire permet à l'ASSE, lanterne rouge au coup d'envoi, de remonter à la 17e place de la L2, à hauteur de Dijon, à 1 point de Nîmes, le premier non relégable, et à 5 points de Pau, le 15e. Dijon, Nîmes et Pau, cela tombe bien : ce sont les trois prochains adversaires des Verts, en ce mois de février capital pour leur avenir. Un brin chaffoin avant Annecy, lors de sa conférence de presse, Batlles était un peu moins crispé après la rencontre, lui qui a mis en avant l'intensité retrouvée de ses joueurs mais aussi ses réajustements tactiques. Son plan a bien fonctionné, avec en homme-clé un bon Thomas Monconduit, et les belles prestations, dans les couloirs, de Niels Nkounkou, auteur de deux passes décisives, et de Mathieu Cafaro, auteur d'une passe décisive et d'un but sublime. Devant, Wadji, en pointe, et Krasso, en 9 et demi, ont marqué eux aussi. Appréciable avant Dijon, « un match à 6 points » selon Cafaro, surtout que Gaëtan Charbonnier, Anthony Briançon et Mateo Pavlovic devraient vite venir prêter mains fortes à leurs coéquipiers. « On a fait un bon match, il le fallait après Bastia. On a mis le curseur a un certain niveau. Si on le maintient à ce niveau là, on pourra lancer une dynamique », a soutenu Monconduit, en expliquant que le groupe s'était parlé : « Il y a eu des mots forts entre nous ». De quoi voir l'avenir avec un peu plus de sérénité, mais si Batlles a prévenu : « On a encore rien fait. »