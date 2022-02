ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Les Verts ont le vent dans le dos, pourvu que ça dure ! »

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

« Le groupe est plus étoffé, avec des recrues expérimentées et beaucoup de fraîcheur. Le coach a des choix à faire et comme il y a beaucoup de bons joueurs, on se tire vers le haut. On est sur une meilleure période, à part le match contre Bergerac en Coupe de France. On a envie de poursuivre cet élan » : voilà ce que disait Denis Bouanga dans Le Progrès avant le déplacement de l'ASSE à Clermont dimanche pour un petit derby qualifié de « capital » par Pascal Dupraz. Un petit derby à gros enjeux, disputé sous un vent violent, que les Verts ont remporté après avoir été menés. Comme face à Montpellier (3-1) une semaine plus tôt, Wahbi Khazri et les siens ont renversé la vapeur en fin de match, avec des buts signés Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak. Et ce 3e succès de rang leur permet de ne plus être lanterne rouge, Bordeaux, battu à Lens (2-3) malgré son duo Hwang-Elis, occupant à présent la dernière place.

Et Clermont, 15e, n'est plus qu'à 3 points

Mieux : avec la défaite de Metz contre Marseille (1-2), grâce à un but tardif (et tout sauf anecdotique) de Milik, l'ASSE, 18e, n'est plus relégable. Et avec le match nul de Lorient à Monaco (0-0) et la lourde défaite de Troyes à Brest (1-5), avec notamment un doublé de Franck Honorat, les Verts sont revenus à hauteur des Merlus et des Troyens. Ils ne pointent plus qu'à seulement 3 points du 15e, Clermont, une équipe qu'ils auront donc renversée deux fois cette saison après leur succès du match aller (3-2) après avoir été menée 2-0... Ravi de ce 9/9 lors des trois dernières journées, Pascal Dupraz a loué à nouveau l'état d'esprit de ses joueurs. Et en retour, ceux-ci ont insisté sur son apport, Ryad Boudebouz qualifiant même le Savoyard de « deuxième papa ». On l'avait constaté depuis plusieurs semaines : l'harmonie est bel et bien de mise chez les Verts depuis que Dupraz a remplacé Claude Puel, et l'équipe commence à en recueillir les fruits, bien aidée par un Mercato qui a apporté plus d'expérience et une fraicheur bienvenue même si certaines recrues tardent à justifier leur réputation (Mangala n'a pas rassuré à Clermont), ou à débuter (Crivelli est encore juste, Gnagnon reste hors de forme). L'embellie est appréciable, la mission maintien semble déjà bien moins impossible qu'il y a un mois, mais le chemin reste encore long et le calendrier à venir n'est pas évident. Dimanche, c'est Strasbourg qui se déplacera dans le Chaudron, et les Verts termineront leur mois de février à Paris. Rien à voir avec Angers, Montpellier ou Clermont, même si l'ASSE a plus d'arguments à faire valoir à présent. Et heureusement !