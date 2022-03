ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Sacko, ça peut faire très mal ! »

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

« La blessure de Falaye Sacko est la très mauvaise nouvelle de ce match nul contre Troyes (1-1), au delà du résultat. Car l'ASSE a put-être perdu gros, bien plus que deux points, avec la probable absence longue durée du Malien. Sacko était la meilleure recrue hivernale de l'ASSE, de l'avis général. Sans lui, avec Bernardoni, Thioub, Gnagnon, Sako, Crivelli et Mangala, la lecture du Mercato des Verts n'est pas vraiment la même. Qui d'autre(s) peut-on considérer comme un vrai renfort ?

Il rattrapait beaucoup de coups et relançait bien

Discret, Sacko s'était très vite intégré dans le vestiaire, et sur le terrain il avait vite fait sa place. Et pris beaucoup de place. Ses qualités avait vite séduit et participé à solidifier la défense verte, à bonifier l'équipe. Dans son rôle d'axial droit, le Malien apportait sa rigueur, son sens du placement, son sang-froid avec le ballon, dans les relances. Avec sa vitesse, il rattrapait des coups, dans un couloir où Sada Thioub est souvent aspiré vers l'avant. Dès le match contre Troyes, le défenseur a brillé par son absence. Le but de Mothiba a été initié côté droit, les relances ont été laborieuses, le jeu de l'équipe s'en est ressenti. Sans lui, la défense à trois n'est plus la même. Il apportait un registre différent, avec des qualités de vitesse qui ne sont ni le fort de Mangala, ni de Nadé, ni de Moukoudi. Pour le remplacer, l'ancien havrais part favori. Mais il serait forcément plus à l'aise au centre de la défense à trois, occupée par un Mangala qui tarde à convaincre, à stabiliser l'édifice. C'est surtout Sacko qui y était parvenu, sans minimiser l'apport de Nadé, solide.

Moukoudi pour le remplacer, vraiment ?

Avec un trio Moukoudi-Mangala-Nadé, la défense verte n'aurait plus la même complémentarité, la même qualité de relances. En 17 matches de L1 avec l'ancien havrais, l'ASSE n'en a remporté aucun... Mais qui d'autre ? Le jeune Bakayoko ? Saidou Sow ? Faire redescendre Camara d'un cran alors qu'il retrouve son meilleur niveau en enchaînant enfin les matches au milieu ? Basculer vers une défense à quatre, mais avec qui à droite ? Dupraz devra trancher. Et prendre la bonne décision pour que la perte de Sacko ne se révèle pas aussi dramatique qu'on peut le craindre.»

Pour résumer Selon notre correspondant à Saint-Etienne, la blessure de Falaye Sacko contre Troyes (1-1) est particulièrement fâcheuse pour l'ASSE... "Dupraz devra trancher. Et prendre la bonne décision pour que la perte de Sacko ne se révèle pas aussi dramatique qu'on peut le craindre", estime-t-il.

Laurent HESS

Rédacteur