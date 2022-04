ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Un nul entre nuls, un moindre mal pour les Verts »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après la gifle reçue à Lorient (2-6), l'ASSE n'avait pas tendu l'autre joue et s'était imposée contre Brest (2-1) malgré l'ouverture du score de Franck Honorat. Cette victoire, grâce à un doublé de Mahdi Camara, lui avait permis de se relancer et de remonter à la 17e place du classement. Dans la foulée, on se disait que les Verts étaient capables d'enchaîner et de s'imposer chez des Girondins laminés à Lyon (1-6). Mais c'était oublier leurs lacunes, toujours aussi béantes, et leur niveau de «jeu ». En profitant de deux corners (alors que Pascal Dupraz avait félicité son staff d'avoir travaillé les coups de pied arrêtés après Brest...), les Girondins ont vite mené 2-0, mais les Verts ont eu les ressources pour égaliser grâce à Denis Bouanga (5 buts et 5 passes décisives lors des dix dernières journées pour le Gabonais), suite à un une-deux avec Ryad Boudebouz, et Arnaud Nordin, bien aidé par Gaëtan Poussin, la défense bordelaise confirmant qu'elle n'était pas la pire d'Europe par hasard...

Merci Bouanga, mais merci aussi Poussin et le Var...

Mais celle de l'ASSE n'est pas la 2e plus mauvaise de L1 pour rien, elle non plus, et après une tête de Nordin sur la barre, sur un centre de Wahbi Khazri, il aura fallu un sauvetage de Mickaël Nadé devant Mbaye Niang et une intervention de la Var qui a annulé un but de Jimmy Briand (à la 89e) pour que les Verts repartent du Matmut Atlantique avec un point. Ce match nul est un moindre mal vu le scénario de la rencontre et leur prestation. Bordeaux est toujours à 4 points et Metz s'est encore un peu plus enfoncé vers la L2 en s'inclinant sur le fil à Lorient (0-1). Mais Clermont est repassé devant en s'imposant à Troyes (1-0), et l'ASSE se retrouve à nouveau 18e.

Un classement qui n'inspire rien de très rassurant avant de jouer Monaco (qui reste sur 5 victoires de rang), Rennes et Nice lors des trois prochaines journées. Au Matmut, l'équipe de Dupraz, nerveux et passablement agacé par l'arbitrage de M. Bastien et le comportement du staff girondin en fin de match, a une nouvelle fois été particulièrement défaillante techniquement, et très fébrile défensivement. Encore une fois, elle n'a valu que par son caractère. Il en faudra encore lors des cinq dernières journées, mais est-ce que ce sera suffisant pour se sauver ?

Pour résumer L'ASSE a ramené un point de Bordeaux (2-2) en remontant un handicap de deux buts. Elle est à nouveau 18e de L1 mais heureusement que la Var a refusé un but à Briand en toute fin de partie... Pas vraiment rassurant à 5 journées de la fin du championnat...

