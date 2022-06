ASSE : l'ancien bras droit de Batlles valide à 100% le choix des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Fraîchement nommé entraîneur de l'ASSE jusqu'en juin 2024, Laurent Batlles ne débarquera pas dans le Forez avec l'adjoint qu'il avait du côté de l'ESTAC. Probablement associé à un ancien coéquipier chez les Verts (Jérémy Clément?), le nouveau coach des Verts a laissé filer Damien Ott, lequel a rebondi à l'US Avranches (National) dont il est l'entraîneur principal.

« Entre Laurent et l'AS Saint-Etienne, ça va matcher »

Interrogé par France Bleu, Ott est en tout cas persuadé de la réussite de son ancien numéro 1 dans l'Aube : « Je sais que Laurent va faire du très bon travail et c'est une grande chance, une belle aubaine, pour Saint-Etienne. Il a été marqué par ce club, il l'apprécie du fond du cœur. Il y a appris beaucoup et y a gardé beaucoup d'amitiés. Entre Laurent et l'AS Saint-Étienne, ça va matcher. C'est sûr ».

Pour lui, Laurent Batlles a toutes les qualités pour le poste : « Il est très rigoureux et pointilleux. Il connait tout du milieu. Il connait les codes. Il a un très bon relationnel avec les joueurs. Il connait leurs attentes et les joueurs adhèrent car dans la quasi totalité des cas, ce qu'il dit se vérifie toujours sur le terrain. A côté de ça, c'est un garçon charmant, admirable en dehors du travail. Il est le premier à mettre de l'ambiance, à être convivial ».

L'ex-adjoint de Batlles valide à 100%. Pour son ancien adjoint à l'ESTAC Damien Ott (aujourd'hui coach d'Avranches en National 1), Laurent Batlles est le profil idoine pour entraîner les Verts. Le technicien lui promet même une grande réussite dans le Forez.

Alexandre Corboz

Rédacteur