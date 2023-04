ASSE : l'arbitre du match contre le Paris FC va rappeler un bon souvenir à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Après ses quatre victoires consécutives (Annecy, Dijon, Nîmes, Pau) et ses trois nuls de rang (Bordeaux, Amiens, Le Havre), l'AS Saint-Etienne a-t-elle entamé un nouveau victorieux samedi dernier contre la lanterne rouge niortaise (2-0) ? On le saura samedi soir à Charléty, où elle affrontera le Paris FC de Thierry Laurey. Les Parisiens restent sur un succès spectaculaire à Valenciennes (5-4) et pointent dans la première partie de tableau que lorgnent les Verts.

Il était d'une victoire 2-0 de la réserve dirigée par Batlles en 2017

Pour ce match, la LFP a décidé de désigner Azzedine Souifi à l'arbitrage. Un sifflet relativement jeune (28 ans), qui n'a quasiment pas d'antécédent avec les deux équipes. Le site Poteaux Carrés rappelle qu'il a dirigé qu'une seule fois les Verts, en remplacement d'Amaury Delerue, le 3 mars 2021 lors d'une défaite 2-3 à Lens. Mais le même média précise que M. Souifi constitue un bon souvenir pour Laurent Batlles puisque le 13 mai 2017, c'est lui qui avait officié lors d'une victoire de la réserve verte que dirigeait le technicien face à Limonest (2-0), en National 3. Les buteurs avaient alors été Mahdi Camara et Arnaud Nordin, respectivement à Brest et Montpellier aujourd'hui...